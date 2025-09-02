No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Hundimiento de barco frente a Venezuela: ¿hubo crimen en el mar? Expertos en alerta

El hundimiento de un barco frente a Venezuela reaviva la narrativa de la oposición venezolana de intervención, pero expertos advierten: no es nada nuevo en la región. Quedan preguntas sobre las acciones de EE. UU.

Camilo Gómez Forero
02 de septiembre de 2025 - 11:30 p. m.
Barco venezolano atacado por Estados Unidos.
Barco venezolano atacado por Estados Unidos.
Foto: /@realDonaldTrump en Truth

La expectativa sobre lo que puede hacer Donald Trump con Venezuela ha ido elevándose con cada minuto desde que anunció el despliegue de una flotilla de barcos en las costas venezolanas el pasado 19 de agosto para atacar al narcotráfico. El martes, finalmente, y justo cuando la operación empezaba a perder fuerza en la prensa, la historia alcanzó su punto cumbre. El mandatario estadounidense anunció desde la Oficina Oval en la Casa Blanca que Estados Unidos había ejecutado un “ataque letal” contra un barco cargado de drogas que zarpó, según...

Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Edgard Lopez(56726)Hace 1 minuto
estos wuevones pidiendo cuentas a USA.... Requerimos rapido el anuncio de la nueva Republica Capitalista Trumpiana de Venezuela!!!!!! y la promoción de Donald Trump a Libertador de Venezuela haciendo respetar al libertador Bolivar. Ambos compartiran dicho honor en Venezuela.
leonardi ledesma lara(z66if)Hace 16 minutos
USA va a utilizar cualquier pretexto para ocupar Venezuela. Ese despropósito se les va a salir de madre. Se nos vino a parar la guerra al hemisferio. Lo impensable va a suceder. Ya veremos si China y Rusia lo permiten.
conrado urrego(xybxp)Hace 33 minutos
Chalupa o canoa,no barco.
Ptolomeo(73769)Hace 49 minutos
Será que se le puede creer al convicto y mentiroso ignorante de Trump esta obra teatral? Todo es posible viniendo de este sujeto empoderado como el nuevo amo del mundo. El caos y la destrucción de las democracias del planeta al orden del día por cuenta de este convicto
