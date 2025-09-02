Hundimiento de barco frente a Venezuela: ¿hubo crimen en el mar? Expertos en alerta

Barco venezolano atacado por Estados Unidos. Foto: /@realDonaldTrump en Truth

La expectativa sobre lo que puede hacer Donald Trump con Venezuela ha ido elevándose con cada minuto desde que anunció el despliegue de una flotilla de barcos en las costas venezolanas el pasado 19 de agosto para atacar al narcotráfico. El martes, finalmente, y justo cuando la operación empezaba a perder fuerza en la prensa, la historia alcanzó su punto cumbre. El mandatario estadounidense anunció desde la Oficina Oval en la Casa Blanca que Estados Unidos había ejecutado un “ataque letal” contra un barco cargado de drogas que zarpó, según...