Imputación a Maduro: el papel de Venezuela en la cadena de narcotráfico

A partir de una investigación de la DEA, el lunes 5 de enero se puso en marcha el juicio contra Maduro por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, entre otros cargos.

Estados Unidos inició una intervención militar en Venezuela señalando que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serían integrantes de una red de narcotráfico. En la imputación de cargos con la que el país norteamericano capturó al mandatario en la madrugada del 3 de enero de 2026, en Caracas, declaró que “durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones que antes eran legítimas”.

Según la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, “Nicolás Maduro...