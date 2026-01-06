Logo El Espectador
Mundo
Venezuela
Imputación a Maduro: el papel de Venezuela en la cadena de narcotráfico

La captura de Nicolás Maduro por narcoterrorismo por parte de Estados Unidos activó un proceso judicial sin precedentes contra la cúpula del poder en Venezuela. Expertos advierten que el juicio no responde a una lucha efectiva contra las drogas, sino a una estrategia geopolítica del país norteamericano que reaviva viejos discursos para justificar su intervención.

Redacción Judicial
06 de enero de 2026 - 05:59 p. m.
A partir de una investigación de la DEA, el lunes 5 de enero se puso en marcha el juicio contra Maduro por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, entre otros cargos.
Estados Unidos inició una intervención militar en Venezuela señalando que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serían integrantes de una red de narcotráfico. En la imputación de cargos con la que el país norteamericano capturó al mandatario en la madrugada del 3 de enero de 2026, en Caracas, declaró que “durante más de 25 años, los líderes de Venezuela han abusado de sus posiciones de confianza pública y han corrompido instituciones que antes eran legítimas”.

Según la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, “Nicolás Maduro...

