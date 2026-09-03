Inmunidad de Maduro: el precedente de Noriega que podría hundir su defensa en EE. UU.

Nicolás Maduro difunde sus primeras imágenes en la cárcel de Nueva York Foto: Agencia EFE

El proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ha tenido repercusiones internacionales desde su captura, el pasado 3 de enero. El caso comenzó tras un ataque militar estadounidense que dejó al menos 100 muertos en Venezuela y desde entonces avanza entre interrogantes sobre el futuro judicial del exmandatario. Este miércoles, su abogado, Barry Pollack, presentó dos mociones: una para desestimar toda la acusación por inmunidad soberana y otra, en caso de ser rechazada, para desestimar únicamente el cargo de conspiración para cometer...