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Inmunidad de Maduro: el precedente de Noriega que podría hundir su defensa en EE. UU.

La defensa de Nicolás Maduro busca que EE. UU. desestime su caso por inmunidad soberana, pero el precedente de Manuel Noriega y el no reconocimiento de Maduro como presidente podrían jugar en su contra.

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Laura Henao Arévalo
Laura Henao Arévalo
03 de septiembre de 2026 - 11:00 p. m.
Nicolás Maduro difunde sus primeras imágenes en la cárcel de Nueva York
Nicolás Maduro difunde sus primeras imágenes en la cárcel de Nueva York
Foto: Agencia EFE

El proceso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ha tenido repercusiones internacionales desde su captura, el pasado 3 de enero. El caso comenzó tras un ataque militar estadounidense que dejó al menos 100 muertos en Venezuela y desde entonces avanza entre interrogantes sobre el futuro judicial del exmandatario. Este miércoles, su abogado, Barry Pollack, presentó dos mociones: una para desestimar toda la acusación por inmunidad soberana y otra, en caso de ser rechazada, para desestimar únicamente el cargo de conspiración para cometer...

Laura Henao Arévalo

Por Laura Henao Arévalo

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
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