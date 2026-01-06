Intervención por invitación: por qué el caso colombiano es diferente al venezolano

Agujeros, vidrio y polvo, las marcas del ataque de EE. UU. en Caracas, 72 horas después. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Que políticos pidan que Estados Unidos bombardee o intervenga militarmente en su propio país no es nuevo. Manuel Antonio de Varona Loredo debe ser uno de los casos más recordados. El expresidente del Senado cubano y ex primer ministro fue uno de los exiliados que buscó una solución armada externa para el conflicto político de su país, en un plan que desembocó en la operación en la Playa Girón.

Ahmad Chalabi, líder del Congreso Nacional Iraquí (INC), fue el principal impulsor de la intervención en Irak desde el exilio. Sus acciones fueron...