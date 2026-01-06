Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Intervención por invitación: por qué el caso colombiano es diferente al venezolano

Cada vez que un político pide una intervención extranjera, su país pierde el control de su destino. La historia es clara. La idea de una intervención vuelve a circular en Colombia por parte de algunos actores, pero ¿tiene futuro?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
07 de enero de 2026 - 12:04 a. m.
Agujeros, vidrio y polvo, las marcas del ataque de EE. UU. en Caracas, 72 horas después.
Agujeros, vidrio y polvo, las marcas del ataque de EE. UU. en Caracas, 72 horas después.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Que políticos pidan que Estados Unidos bombardee o intervenga militarmente en su propio país no es nuevo. Manuel Antonio de Varona Loredo debe ser uno de los casos más recordados. El expresidente del Senado cubano y ex primer ministro fue uno de los exiliados que buscó una solución armada externa para el conflicto político de su país, en un plan que desembocó en la operación en la Playa Girón.

Ahmad Chalabi, líder del Congreso Nacional Iraquí (INC), fue el principal impulsor de la intervención en Irak desde el exilio. Sus acciones fueron...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Venezuela

Estados Unidos

Captura de Maduro

Nicolás Maduro

María Corina Machado

Irak

 

jomavasu(adh7f)Hace 13 minutos
El proble es que, seguramente, donal trump no leera esta columna.
Wilson Villegas Ramirez(23761)Hace 44 minutos
Sin eufemismos, es traición a la patria !
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.