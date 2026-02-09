“Secuestrado”: se llevaron a Juan Pablo Guanipa de nuevo, a pocas horas de su liberación

El opositor Juan Pablo Guanipa (c) sostiene una bandera de Venezuela en una manifestación este domingo, en Caracas (Venezuela), luego de su efímera liberación. Foto: EFE - Ronald Pena R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue interceptado y llevado a la fuerza por hombres armados la noche de este domingo, 8 de febrero, apenas horas después de haber sido excarcelado tras ocho meses de prisión, según su hijo, Ramón. Esto es un giro dramático que pone en duda el proceso de transición en Venezuela, donde se esperaba que el martes se sellara una amnistía general para los presos políticos en el país.

La líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue la primera en emitir una “alerta internacional” denunciando el suceso. Según Machado, Guanipa fue interceptado en la urbanización Los Chorros de Caracas por sujetos vestidos de civil que se desplazaban en cuatro vehículos.

“Violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, sentenció a través de su cuenta en X.

Por su parte, Ramón Guanipa detalló que el grupo de captores estaba compuesto por aproximadamente diez personas sin identificación oficial. Los testigos lograron identificar tres de los vehículos involucrados: un Toyota Corolla plateado, una camioneta Range Rover blanca y un Renault Symbol.

La noticia ha causado una profunda conmoción debido a la rapidez de los eventos. En la tarde de este domingo, Guanipa, de 61 años, celebraba su salida de prisión tras haber sido detenido en mayo de 2025 bajo acusaciones de terrorismo y conspiración. El dirigente incluso llegó a encabezar una caravana de motocicletas para pedir la libertad del resto de los presos políticos frente a varios centros de reclusión.

El partido Primero Justicia, al cual pertenece Guanipa, responsabilizó directamente a las figuras clave del actual esquema de poder: Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Según la organización, Guanipa fue emboscado mientras se movilizaba entre actividades políticas tras su liberación.

Por su parte, la ONG Foro Penal y figuras como Edmundo González Urrutia han advertido que estas “excarcelaciones a cuentagotas” no representan libertad plena si la persecución persiste. El caso de Guanipa parece confirmar los temores de la oposición sobre la existencia de una “puerta giratoria” donde las liberaciones son anuladas por nuevos arrestos arbitrarios.

Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha emitido un comunicado oficial que explique si existe una nueva orden de aprehensión o si se trata de una actuación irregular de los servicios de inteligencia.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com