La caída del Niño Guerrero golpea al Tren de Aragua y abre preguntas incómodas para Colombia

Fotografía cedida por el Gobierno de Venezuela que muestra la ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Foto: EFE - Gobierno de Venezuela

La mira apunta desde el cielo, en un ángulo cenital, a una estructura de techo verde ubicada en medio de un lote árido rodeado de árboles. De pronto, la estructura explota. El video, compartido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se parece mucho a los que su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha publicado antes en redes sociales para anunciar, incluso celebrar, los bombardeos contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe y el Pacífico. Solo que esta vez el aviso de “Desclasificado” no se ubica sobre la imagen de lo que...