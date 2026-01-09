Logo El Espectador
La complejidad de la liberación de los presos políticos en Venezuela

Entre gestos “unilaterales”, mediaciones discretas y disputas internas, la liberación de presos políticos revela cómo opera hoy el poder en Venezuela. No todas las familias están celebrando.

Camilo Gómez Forero
09 de enero de 2026 - 12:10 p. m.
Familiares de los presos políticos se abrazan a las afueras del centro penitenciario Rodeo I este jueves, en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - Ronald Peña R

El chavismo anunció el jueves la liberación de un grupo significativo de presos políticos, en lo que calificó como un “gesto unilateral” para afianzar la paz y la convivencia política. El anuncio, hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se produjo en un momento de máxima presión internacional tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, aunque presentado como una decisión soberana, ajena a las exigencias externas.

Si bien Rodríguez no ofreció cifras oficiales ni una lista completa, con el paso de...

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
