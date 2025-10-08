Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La diplomacia se agota: Venezuela, con armas rusas, no tiene cómo enfrentar a EE. UU.

Ante los reportes de la prensa local acerca de que Washington agotó su perspectiva diplomática frente a Caracas, crece el temor frente a un nuevo ataque, cuando las Fuerzas Armadas Bolivarianas no cuentan con un arsenal suficiente para hacerle frente al estadounidense.

Redacción Mundo
08 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
Bajo el régimen de Nicolás Maduro se ha visto que a mayor presión internacional, incluso si es diplomática, la represión aumenta dentro de Venezuela.
Bajo el régimen de Nicolás Maduro se ha visto que a mayor presión internacional, incluso si es diplomática, la represión aumenta dentro de Venezuela.
Foto: EFE - Miguel Gutierrez

Donald Trump habría tomado la decisión de terminar la diplomacia de Estados Unidos frente a Venezuela, según lo reportó The New York Times, en momentos en los que el despliegue de Washington por el Caribe cuenta con más de 4.000 marines y marineros, ocho buques de guerra, varios aviones de vigilancia y un submarino de ataque. Lo dicho por funcionarios estadounidenses allana el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes o el gobierno de Nicolás Maduro, pues Richard Grenell, enviado especial y director ejecutivo...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Estados Unidos

Donald Trump

Richard Grenell

Marco Rubio

Venezuela

Nicolás Maduro

Latinoamérica

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.