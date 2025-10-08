La diplomacia se agota: Venezuela, con armas rusas, no tiene cómo enfrentar a EE. UU.

Bajo el régimen de Nicolás Maduro se ha visto que a mayor presión internacional, incluso si es diplomática, la represión aumenta dentro de Venezuela. Foto: EFE - Miguel Gutierrez

Donald Trump habría tomado la decisión de terminar la diplomacia de Estados Unidos frente a Venezuela, según lo reportó The New York Times, en momentos en los que el despliegue de Washington por el Caribe cuenta con más de 4.000 marines y marineros, ocho buques de guerra, varios aviones de vigilancia y un submarino de ataque. Lo dicho por funcionarios estadounidenses allana el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes o el gobierno de Nicolás Maduro, pues Richard Grenell, enviado especial y director ejecutivo...