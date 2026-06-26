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La Guaira, en imágenes: así quedó la ciudad más golpeada por los terremotos en Venezuela

Edificios colapsados, calles cubiertas de escombros y equipos de rescate trabajando sin descanso. Así quedó La Guaira tras los terremotos.

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Redacción Mundo
26 de junio de 2026 - 02:49 p. m.
Varias personas buscan supervivientes mientras otras intentan rescatar sus pertenencias entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Catia La Mar.
Foto: AFP - FEDERICO PARRA

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Por Redacción Mundo

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