La incógnita de Álex Saab: por qué puede ser clave para Estados Unidos

Alex Saab durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Foto: EFE - RAYNER PENA R
Un mes y un día después de que los bombardeos estadounidenses estremecieran la noche en que Estados Unidos se llevó a Nicolás Maduro, la incertidumbre ha vuelto a tomarse el escenario político de Venezuela con una supuesta captura de Álex Saab, empresario colombo-venezolano y, hasta hace un par de semanas, ministro de Producción del régimen chavista.
Medios colombianos fueron principalmente los que promovieron la noticia. La Silla Vacía y Caracol Radio compartieron la versión de que el barranquillero, naturalizado venezolano, había sido...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más