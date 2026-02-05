Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La incógnita de Álex Saab: por qué puede ser clave para Estados Unidos

Hermetismo oficial, versiones cruzadas y un nombre incómodo: la supuesta captura del empresario barranquillero abre interrogantes sobre las fisuras internas del chavismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
05 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Alex Saab durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Alex Saab durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Foto: EFE - RAYNER PENA R

Un mes y un día después de que los bombardeos estadounidenses estremecieran la noche en que Estados Unidos se llevó a Nicolás Maduro, la incertidumbre ha vuelto a tomarse el escenario político de Venezuela con una supuesta captura de Álex Saab, empresario colombo-venezolano y, hasta hace un par de semanas, ministro de Producción del régimen chavista.

Medios colombianos fueron principalmente los que promovieron la noticia. La Silla Vacía y Caracol Radio compartieron la versión de que el barranquillero, naturalizado venezolano, había sido...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

alex saab

Venezuela

Estados Unidos

Saab

 

javier arlés(96673)Hace 23 minutos
"Discurso militarista y opresivo". Claro que se refieren a Trump. ¡Qué hipocresía y doblez!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.