La muerte de Niño Guerrero expone la relación de poder entre EE. UU. y Venezuela

La ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero'.
Foto: EFE - Gobierno de Venezuela
Estados Unidos y Venezuela coinciden en que Héctor “Niño” Guerrero, uno de los criminales más temidos del continente y líder del Tren de Aragua, murió durante una operación conjunta. Hasta ahí llega el acuerdo. Desde ese mismo momento comenzó una disputa por el relato: mientras Donald Trump presentó el ataque como una operación del Comando Sur, el chavismo se apresuró a reivindicar el protagonismo venezolano y a reducir el papel estadounidense a un apoyo tecnológico.
De entrada, Trump presentó el golpe como una operación del Comando Sur de...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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