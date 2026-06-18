Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La muerte de Niño Guerrero expone la relación de poder entre EE. UU. y Venezuela

Detrás de la muerte del líder del Tren de Aragua quedó expuesta una cooperación entre Caracas y Washington que el chavismo intenta contar en sus propios términos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
18 de junio de 2026 - 11:41 p. m.
La ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero'.
La ficha de captura de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como 'Niño Guerrero'.
Foto: EFE - Gobierno de Venezuela

Estados Unidos y Venezuela coinciden en que Héctor “Niño” Guerrero, uno de los criminales más temidos del continente y líder del Tren de Aragua, murió durante una operación conjunta. Hasta ahí llega el acuerdo. Desde ese mismo momento comenzó una disputa por el relato: mientras Donald Trump presentó el ataque como una operación del Comando Sur, el chavismo se apresuró a reivindicar el protagonismo venezolano y a reducir el papel estadounidense a un apoyo tecnológico.

De entrada, Trump presentó el golpe como una operación del Comando Sur de...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Niño Guerrero

Venezuela

Estados Unidos

Tren de Aragua

Donald Trump

Delcy Rodríguez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.