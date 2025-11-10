Logo El Espectador
La rehabilitación diplomática de Maduro, de la mano de Colombia y Brasil

En Santa Marta, la foto de Venezuela en la CELAC valió más que cualquier comunicado. El retorno diplomático de Nicolás Maduro toma forma por las necesidades regionales de seguridad.

Camilo Gómez Forero
10 de noviembre de 2025 - 12:06 p. m.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, llegó a la ceremonia de apertura de la IV Cumbre CELAC-UE este domingo, en Santa Marta (Colombia).
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, llegó a la ceremonia de apertura de la IV Cumbre CELAC-UE este domingo, en Santa Marta (Colombia).
Foto: EFE - Maurico Dueñas Castañeda

La mitad de las asistencias de los jefes de Estado en la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta estuvo marcada por varias capas de complejidad. Mientras los mandatarios participaban del encuentro, en sus países estallaban crisis políticas o emergencias que sus oposiciones aprovecharon para cuestionar su ausencia y convertirla en una muestra de desconexión con la realidad interna.

Un día antes de llegar a Colombia, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, vio su coalición tambalear de nuevo, luego de que la formación independentista Junts...

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
