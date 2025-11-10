La rehabilitación diplomática de Maduro, de la mano de Colombia y Brasil

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, llegó a la ceremonia de apertura de la IV Cumbre CELAC-UE este domingo, en Santa Marta (Colombia). Foto: EFE - Maurico Dueñas Castañeda

La mitad de las asistencias de los jefes de Estado en la Cumbre CELAC-UE en Santa Marta estuvo marcada por varias capas de complejidad. Mientras los mandatarios participaban del encuentro, en sus países estallaban crisis políticas o emergencias que sus oposiciones aprovecharon para cuestionar su ausencia y convertirla en una muestra de desconexión con la realidad interna.

Un día antes de llegar a Colombia, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, vio su coalición tambalear de nuevo, luego de que la formación independentista Junts...