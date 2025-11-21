Logo El Espectador
Mundo
Venezuela
La resistencia imposible: por qué Venezuela no puede sostener la guerra que anuncia

La doctrina de la “Guerra de Todo el Pueblo” de Maduro promete una resistencia épica en Venezuela. La realidad militar, sin embargo, demuestra que no les alcanza ni para mantener el control sobre sus fronteras.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
21 de noviembre de 2025 - 12:13 p. m.
Personas participan en un acto de juramentación de Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en Maracaibo (Venezuela).
Personas participan en un acto de juramentación de Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI) en Maracaibo (Venezuela).
Foto: EFE - Henry Chirinos

“Todos los factores están dados para un ataque”, dice Andrei Serbin Pont, analista de conflictos, al ver el panorama militar alrededor de Venezuela. El fin de la temporada de huracanes, el movimiento de un B-52 hacia el Caribe, el refuerzo de infraestructura militar en Puerto Rico e incluso incidentes aéreos menores que sugieren un espacio cada vez más saturado de operaciones, alimentan las especulaciones.

“Hemos pasado de un escenario probable a uno inminente”, concluyó.

Lalo Parrarro(70277)Hace 11 minutos
¿Es serio analizar una situación tan compleja con base solo en el punto de vista de un "experto", del que solo se sabe el nombre y cuyos comentarios reflejan el modo en que el imperio concibe sus cobardes agresiones? Vietnam estaba en peores condiciones que Venezuela cuando enfrentaron la invasión imperial de E. U. Los gringos son un tigre de papel.
Orlando Ariza(lx6ve)Hace 12 minutos
Solo espero que la vida me de la oportunidad de ver a los gringos salir de Latinoamerica con el rabo entre las piernas y los vende Patria pidiendo piedad, los cuales solo merecen ser condenados a cadena de trabajo forzado lo que les quede de vida
angela gómez Suárez(622)Hace 19 minutos
Muy larga la historia para evidenciar la vulnerabilidad , del carnero( Maduro) y sus ovejas (Venezolanos),ante el dragón de Trump. Maduro se puede calificar de ignorante ,pero de ninguna manera ni de revolucionario socialista o de narcotraficante,ni a Trump (sátrapa)como Presidente de una democracia al estilo griego.Los norteamericanos(americanos según Trump),los plutocratas lo eligieron para decirle al mundo que siguen siendo los bárbaros todo poderosos y Atila su defensor.
Edgar Vinasco Bernal(63418)Hace 1 hora
A Venezuela no le alcanza para una guerra regular. Sabe usted lo que es una guerra de guerrillas? En Colombia llevamos 80 años en ésas. El poderoso ejército estadinense salió de Vietnam, Afganistán, Irak y otros países en derrota oe este tipo de guerra.
  • conrado urrego(xybxp)Hace 41 minutos
    Rusia con intereses en este país,no se quedará impasible.
