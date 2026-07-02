La sombra sanitaria de Haití ronda a Venezuela tras el terremoto

Miles de personas están hacinadas en refugios tras los sismos en Venezuela. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Un mal manejo de una catástrofe postsismo puede llegar a matar como el temblor mismo. Meses después del terremoto de 2010 Haití sufrió una epidemia de cólera, importada por los cascos azules de la ONU, que mató al menos a 7.000 personas y que tardó nueve años en controlarse por completo. Ante ese recuerdo fresco en la memoria de la región, Venezuela vive hoy sus horas más críticas.

Una semana después del doble terremoto que sacudió el país, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta sanitaria sobre Venezuela debido a las...