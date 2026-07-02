Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La sombra sanitaria de Haití ronda a Venezuela tras el terremoto

Entre cuerpos sin identificar, precios funerarios inalcanzables y el fantasma del cólera como en el país centroamericano, crece el temor a otra tragedia en Venezuela.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
02 de julio de 2026 - 11:00 a. m.
Miles de personas están hacinadas en refugios tras los sismos en Venezuela.
Miles de personas están hacinadas en refugios tras los sismos en Venezuela.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Un mal manejo de una catástrofe postsismo puede llegar a matar como el temblor mismo. Meses después del terremoto de 2010 Haití sufrió una epidemia de cólera, importada por los cascos azules de la ONU, que mató al menos a 7.000 personas y que tardó nueve años en controlarse por completo. Ante ese recuerdo fresco en la memoria de la región, Venezuela vive hoy sus horas más críticas.

Una semana después del doble terremoto que sacudió el país, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta sanitaria sobre Venezuela debido a las...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Venezuela

PremiumEE

Terremoto en Venezuela

Haití

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.