Las afirmaciones de María Corina Machado que sus críticos dicen que son falsas o que exagera

La líder de la oposición es criticada por exagerar las amenazas que representa el mandatario venezolano para justificar el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para derrocarlo.

Simon Romero | The New York Times
26 de noviembre de 2025 - 03:20 p. m.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.
Foto: AFP - JUAN BARRETO

Mientras el gobierno de Donald Trump analiza el uso de la fuerza para derrocar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, antiguos diplomáticos e incluso algunos críticos destacados de Maduro temen que sus oponentes políticos en Venezuela estén promoviendo afirmaciones exageradas y falsedades con el fin de justificar una intervención estadounidense.

María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre y considerada como la líder de facto de la oposición, ha amplificado recientemente...

Por Simon Romero | The New York Times

Carlosé Mejía(19865)Hace 2 minutos
Digamos las cosas como son: María Corina Machado es persona poco confiable, exagerada, mentirosa, voluble, inculta y que está dispuesta a lo que sea necesario para hacerse al poder en Venezuela por las buenas o las malas. Que le hubieran otorgado el nobel de paz no mejora un ápice su deleznable perfil. (Nota: No estoy defendiendo a Maduro.)
angela gómez Suárez(622)Hace 15 minutos
La invasión a Venezuela promovida por el emergente sátrapa Emperador de América y Rey del Planeta Tierra,Trump I,contra su homólogo Maduro,es la excusa de oro, para que los terroristas de ELN ,le abran la compuerta a un segundo Vietnam y convertirse Colombia en una Camboya refugio de los enemigos de los gringos,veremos los bombardeos en el Catatumbo y el cerco a nuestro presidente Petro ina quien lo reemplace ,al estilo de Allende.
angela gómez Suárez(622)Hace 25 minutos
El gran drama de.Venezuela ,no es por la dictadura de Maduro,el gran drama de Venezuela es la baja educación y cultura de los venezolanos ,circunstancia común a chavistas y opositores.Los venezolanos se convencieron que "el oro negro" era la fuente eterna de su.bienestar y por lo tanto no era necesario hacer carreras profesionales o crear empresas.Por eso la Machado ,líder de los ricos exiliados venezolanos en sus humildes mansiones de Miami ,solo ladran "saquen a Maduro".
PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 45 minutos
la premio "nobel de paz" que ruega al imperio por el arrasamiento de Venezuela eso si pidiendo que la nombren presidente vitalicia.
micorriza(d243q)Hace 45 minutos
"Visión general creada por IA "Vendepatrias" es un término despectivo usado para referirse a quien traiciona a su país, a menudo entregando su soberanía, recursos o instituciones a cambio de poder o dinero, en lugar de colaborar por el bien de la nación. Puede referirse a la acción de vender recursos naturales, pactar con el crimen organizado o ser cómplice de intereses extranjeros que perjudican al país"
