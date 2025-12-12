¿Volver, volver? Lo que arriesga María Corina Machado tras salir de Venezuela

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Foto: EFE - HEIKO JUNGE

Después de una travesía digna de un guion de película de acción, con escapes de retenes policiales, viajes en barcos pesqueros, disfraces y vuelos transatlánticos, María Corina Machado apareció en plena madrugada de Oslo vistiendo solamente una chaqueta negra y reflejando en su rostro todo lo que le costó llegar hasta allí. Pero lo consiguió, y horas más tarde la vimos con el Nobel de Paz otorgado por el Comité Noruego. Llegó y su discurso partió de una promesa: volver a Venezuela y volver con su premio en mano. “No diré cuándo ni cómo se...