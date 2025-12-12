Logo El Espectador
¿Volver, volver? Lo que arriesga María Corina Machado tras salir de Venezuela

La salida de Venezuela fortaleció su visibilidad internacional, pero abrió dudas en el terreno que más importa: cómo regresa una figura que construyó su poder desde adentro del país.

Hugo Santiago Caro
12 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz.
Foto: EFE - HEIKO JUNGE

Después de una travesía digna de un guion de película de acción, con escapes de retenes policiales, viajes en barcos pesqueros, disfraces y vuelos transatlánticos, María Corina Machado apareció en plena madrugada de Oslo vistiendo solamente una chaqueta negra y reflejando en su rostro todo lo que le costó llegar hasta allí. Pero lo consiguió, y horas más tarde la vimos con el Nobel de Paz otorgado por el Comité Noruego. Llegó y su discurso partió de una promesa: volver a Venezuela y volver con su premio en mano. “No diré cuándo ni cómo se...

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Norma Enríquez(12580)Hace 9 minutos
Lo que se consolidó con el "Nobel de Paz", a Corina Machado, fue desacreditarlo. Una nobel de paz, que pide a un gobierno guerrerista que ataque al suyo? como si no entendiera lo que supone el uso de las armas? esa es una postura pacifista? los candidatos que le sucedan deberán reconsiderar si es un "honor" recibir el Nobel.
