¿Volver, volver? Lo que arriesga María Corina Machado tras salir de Venezuela

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz.
Foto: EFE - HEIKO JUNGE
Después de una travesía digna de un guion de película de acción, con escapes de retenes policiales, viajes en barcos pesqueros, disfraces y vuelos transatlánticos, María Corina Machado apareció en plena madrugada de Oslo vistiendo solamente una chaqueta negra y reflejando en su rostro todo lo que le costó llegar hasta allí. Pero lo consiguió, y horas más tarde la vimos con el Nobel de Paz otorgado por el Comité Noruego. Llegó y su discurso partió de una promesa: volver a Venezuela y volver con su premio en mano. “No diré cuándo ni cómo se...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
