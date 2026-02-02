Logo El Espectador
Luces y sombras: las dudas sobre una amnistía general en Venezuela

El anuncio de una amnistía general y las excarcelaciones iniciadas en enero han elevado las expectativas en Venezuela, pero también han dejado al descubierto un proceso sin reglas claras, con controles posteriores y sin certezas sobre el alcance real de la medida.

Hugo Santiago Caro
02 de febrero de 2026 - 11:31 p. m.
Uno de los plantones por la liberación de los presos políticos.
Foto: EFE - J.J.Guillén

Aunque este martes se cumple el primer mes de la caída de Nicolás Maduro y de la apertura de tiempos inciertos para Venezuela, el fin de semana se cumplirán los primeros 30 días de uno de los procesos que más atención ha recibido durante estas semanas convulsas. El 8 de enero, Delcy Rodríguez anunció que se abriría un proceso de excarcelación masiva de un “número importante” de personas, seguido por el anuncio reciente de una amnistía general.

Es el pedido más grande que se ha hecho durante los últimos años en Venezuela: la liberación de...

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
