Luces y sombras: las dudas sobre una amnistía general en Venezuela

Uno de los plantones por la liberación de los presos políticos. Foto: EFE - J.J.Guillén

Aunque este martes se cumple el primer mes de la caída de Nicolás Maduro y de la apertura de tiempos inciertos para Venezuela, el fin de semana se cumplirán los primeros 30 días de uno de los procesos que más atención ha recibido durante estas semanas convulsas. El 8 de enero, Delcy Rodríguez anunció que se abriría un proceso de excarcelación masiva de un “número importante” de personas, seguido por el anuncio reciente de una amnistía general.

