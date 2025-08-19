No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿cómo funcionan y cuánto poder tienen?

A propósito del despliegue de buques y más de 4.000 efectivos de Estados Unidos en aguas venezolanas, un repaso del arsenal militar que se estima tiene el régimen de Nicolás Maduro a su disposición.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025 - 10:57 p. m.
Miembros del Ejército venezolano marchan durante un desfile militar en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia, en Caracas el 5 de julio.
Foto: AFP - JUAN BARRETO

Redacción Mundo

