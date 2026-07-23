Las grietas legales que podrían salvar a Maduro en EE. UU.

Nicolás Maduro, visiblemente más delgado, no habló más allá de saludar a la corte al entrar. Foto: EFE - Jane Rosenberg

A las afueras de los tribunales federales de Manhattan en Nueva York, a donde llegó el miércoles Nicolás Maduro para enfrentar su tercera audiencia en un caso relacionado con delitos de narcotráfico y corrupción, se podía ver la herida abierta de Venezuela. De un lado se escuchaban tambores y se ondeaban pancartas pidiendo por la “libertad para el presidente de Venezuela”, mientras que del otro se afianzaba un pequeño grupo exigiendo justicia.

“Es insólito ver a personas en Nueva York gritando ‘Free Maduro’ en la puerta de la Corte del...