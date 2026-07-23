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Las grietas legales que podrían salvar a Maduro en EE. UU.

El inicio del juicio a Nicolás Maduro quedó fijado para 2027, pero la defensa busca desarmarlo usando la contradicción de Washington como principal argumento.

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Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
23 de julio de 2026 - 02:00 a. m.
Nicolás Maduro, visiblemente más delgado, no habló más allá de saludar a la corte al entrar.
Nicolás Maduro, visiblemente más delgado, no habló más allá de saludar a la corte al entrar.
Foto: EFE - Jane Rosenberg

A las afueras de los tribunales federales de Manhattan en Nueva York, a donde llegó el miércoles Nicolás Maduro para enfrentar su tercera audiencia en un caso relacionado con delitos de narcotráfico y corrupción, se podía ver la herida abierta de Venezuela. De un lado se escuchaban tambores y se ondeaban pancartas pidiendo por la “libertad para el presidente de Venezuela”, mientras que del otro se afianzaba un pequeño grupo exigiendo justicia.

“Es insólito ver a personas en Nueva York gritando ‘Free Maduro’ en la puerta de la Corte del...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
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