Las incautaciones de buques por parte de EE. UU. estancan la industria petrolera venezolana

Los puertos de Venezuela se están llenando de petroleros, ya que las autoridades temen sacarlos en aguas internacionales y ponerlos en el punto de mira de Estados Unidos.

Anatoly Kurmanaev y Rebecca F. Elliott | The New York Times
26 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
En una imagen proporcionada por Vantor, el petrolero Skipper pasa cerca de Guadalupe, en el Caribe, el 12 de diciembre de 2025, dos días después de ser incautado por el ejército estadounidense.
En una imagen proporcionada por Vantor, el petrolero Skipper pasa cerca de Guadalupe, en el Caribe, el 12 de diciembre de 2025, dos días después de ser incautado por el ejército estadounidense.
Foto: NYT - Maxar Technologies

La agresiva campaña de Estados Unidos contra los buques petroleros que transportan crudo venezolano ha desestabilizado la industria petrolera del país, lo cual pone en peligro la principal fuente de ingresos de su gobierno.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha estado luchando para adaptarse a la dramática escalada de presión del presidente Donald Trump contra su gobierno, que ha visto cómo agentes de la ley estadounidenses tomaban medidas contra tres petroleros implicados en la exportación de crudo venezolano, según personas cercanas...

