Cambiar de cama y celular: Maduro asume la amenaza de Trump con nuevas medidas de seguridad

Nicolás Maduro habla sosteniendo la Espada del Perú en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Nicolás Maduro ha reforzado su seguridad personal, incluido un cambio de camas, y se ha apoyado en Cuba, un aliado clave, en medio de la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense en el país, según múltiples personas cercanas al gobierno venezolano.

Describieron una atmósfera de tensión y preocupación cernida sobre el círculo íntimo del presidente, y añadieron que Maduro creía que mantenía el control y podía superar la más reciente y grave amenaza a su gobierno de 12 años.

Maduro ha intentado protegerse de un posible ataque de...