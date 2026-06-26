“Les hablaban para mantenerlos conscientes”: la gente espera ayuda en La Guaira

Personas lloran al observar escombros de edificios derrumbados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R.

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Las primeras horas de este jueves 25 de junio estuvieron marcadas por el silencio, los gritos que salían desde los escombros y la angustia de cientos de familias que aguardaban noticias de sus seres queridos. En Tanaguarena, estado La Guaira, al mediodía comenzaron a extraer con vida a personas que permanecían atrapadas desde las 6:04 de la tarde del miércoles, cuando dos terremotos consecutivos sacudieron el centro-norte de Venezuela.

El Pitazo recorrió las zonas devastadas y en la transmisión en vivo para los medios independientes de Venezuela, se describió un escenario donde la solidaridad de vecinos y voluntarios ha sido tan importante como el trabajo de los organismos de rescate, que todavía es insuficiente.

Durante horas, quienes permanecían bajo los restos de los edificios sobrevivieron gracias a la comunicación constante con quienes estaban afuera. Sin posibilidad de hacerles llegar agua o alimentos, los familiares y rescatistas improvisados les hablaban para mantenerlos conscientes y darles ánimo mientras esperaban ayuda.

Uno de los rescates más conmovedores ocurrió al mediodía, cuando sacaron a una mujer con vida. «Apenas volvió a ver la luz, lo primero que pidió fue agua», contó la reportera Glorimar Fernández en la trasmisión por YouTube .

En el edificio Rosemay, ubicado cerca de Farmatodo, al menos 20 personas lograron salir durante la noche del miércoles desde los pisos superiores. Sin embargo, este jueves continuaban escuchándose voces entre los escombros, incluso la de un niño o una niña que gritaba que estaban bien mientras esperaba ser rescatado.

Familiares permanecían en las afueras del edificio aguardando noticias, mientras bomberos, Protección Civil y funcionarios policiales recorrían distintos puntos de la emergencia. Según los testimonios recogidos, las comisiones permanecen pocos minutos en cada lugar antes de trasladarse a otra zona debido a la magnitud del desastre.

Voluntarios suben desde Caracas

La falta de equipos suficientes ha obligado a que decenas de voluntarios provenientes de Caracas lleguen en motocicletas y vehículos particulares para colaborar con las labores de rescate. La autopista Caracas-La Guaira permanecía llena de personas que acudían espontáneamente para ayudar, aseguró la comunicadora.

Las comunicaciones representan otro obstáculo. Gran parte de La Guaira permanece sin señal telefónica ni servicio de datos. Solo la red de Digitel funciona parcialmente en algunos sectores, lo que limita el flujo de información y mantiene incomunicadas a numerosas familias.

En el sector Caribe, están aún más golpeados, vecinos denunciaron que prácticamente no queda un edificio en pie. Allí, aseguraron que las labores de rescate recaen principalmente sobre los propios habitantes ante la ausencia de suficiente maquinaria y personal especializado.

Incluso el equipo de El Pitazo tuvo que interrumpir su cobertura para colaborar en la extracción de víctimas atrapadas entre los apartamentos derrumbados. En esa zona contabilizaron entre 10 y 20 cadáveres recuperados por los propios vecinos, quienes utilizan cualquier herramienta disponible para remover los escombros.

Los residentes también denunciaron que una máquina utilizada para levantar concreto en las residencias de Misión Vivienda, conocida como Los Cocos estuvo a punto de ser retirada por las autoridades. Los vecinos insistieron en mantenerla en el lugar, al considerar que era la única posibilidad de continuar buscando sobrevivientes.

A la tragedia se suma la interrupción de los servicios de electricidad, agua potable y gas, así como profundas grietas que dificultan el tránsito hacia las zonas afectadas.

Mientras continúa la búsqueda, entre los escombros todavía se escuchan voces. Para muchas familias, cada llamado representa la esperanza de encontrar con vida a quienes llevan más de 24 horas esperando ser rescatados.

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