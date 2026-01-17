Liberaciones en Venezuela: dudas sobre el proceso y cifras difíciles de verificar

Retratos de presos políticos afuera de El Helicoide este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

Culmina la segunda semana después de la caída de Nicolás Maduro y el régimen, ahora en cabeza de Delcy Rodríguez, ha continuado con las liberaciones de presos políticos, a pesar de que las cifras que entregan han sido difíciles de verificar.

Sin embargo, el grupo más reciente, anunciado el 12 de enero, pudo ser verificado por la organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón. En un comunicado emitido este viernes confirmaron la cifra de 116 excarcelaciones durante la semana.

“La excarcelación de las 116 personas anunciadas fue efectivamente cumplida, aunque de manera gradual y a cuentagotas, a lo largo de al menos ocho días. Este cumplimiento confirma la ejecución material de la medida, aun cuando el proceso estuvo marcado por opacidad informativa, ausencia de listados oficiales consolidados y una comunicación limitada hacia las familias”, afirma el comunicado de la organización.

Resaltaron, sin embargo, que el proceso ocurrió “bajo medidas judiciales restrictivas”, condicionando las liberaciones. Seguido resaltaron la desorganización, falta de un cronograma y desconocimiento de bajo qué criterio fueron seleccionados los presos liberados.

Sin embargo, sí detectaron un patrón: todos los liberados obedecen a presos retenidos en las protestas poselectorales de 2024. “Esta delimitación temporal no ha sido explicada de manera pública ni sustentada en criterios jurídicos verificables, lo que plantea interrogantes sobre la coherencia y equidad del proceso”, continúan.

El hecho de que las liberaciones se hagan de forma tan difusa, con cifras segmentadas, por voceros totalmente diferentes y en momentos diferentes, hace que sea difícil tener una noción clara de cómo ocurren.

“Esta práctica dificulta la comprensión del alcance real de cada medida y contribuye a una lectura confusa del proceso en su conjunto, especialmente para observadores internacionales y medios extranjeros”, enfatizan.

La organización también reconoció que, aunque se cumplió la cifra anunciada, el proceso deja en evidencia la falta de mecanismos institucionales claros para garantizar transparencia, previsibilidad y verificación independiente en este tipo de medidas.

En el comunicado, Justicia, Encuentro y Perdón insistió además en la necesidad de ampliar las excarcelaciones a otros grupos de detenidos que permanecen privados de libertad, incluidos quienes fueron arrestados antes del período electoral y quienes cumplen condenas prolongadas. También pidieron atención prioritaria para personas en situación de especial vulnerabilidad, como mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades graves y quienes ya han cumplido sus penas o califican para medidas alternativas.

Esta es la lista verificada de liberaciones en Venezuela

