Revelan que Trump y Maduro ya hablaron por teléfono y podrían reunirse en persona

Después de varias semanas de amagues con un posible contacto entre Donald Trump y Nicolás Maduro, el periódico estadounidense New York Times reveló que ya ocurrió una llamada entre ambos líderes, sondeando la posibilidad de una reunión entre ambos.

La llamada habría ocurrido a finales de la semana pasada y habrían tanteado un encuentro, específicamente en Estados Unidos, pero al final no habrían quedado planes específicos para que esto ocurra en un futuro inmediato.

En el espacio también habría estado el secretario de Estado y principal estratega contra el régimen de Maduro en Washington, Marco Rubio, en la antesala de la entrada en vigencia de la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista.

“El New York Times informó en octubre que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país, junto con otras oportunidades para empresas estadounidenses, en un esfuerzo por reducir las tensiones. Sin embargo, Maduro buscaba mantenerse en el poder, y las autoridades estadounidenses interrumpieron esas conversaciones a principios del mes pasado”, escribe el medio.

Sin embargo, la intención de Estados Unidos, además de frenar el presunto narcotráfico que sale desde Venezuela, es derrocar a Maduro. Que suceda por la fuerza es una posibilidad que está en la mesa.

La noticia se conoce un día después de que Trump afirmara a periodistas desde su residencia en Florida que la estrategia militar desplegada en aguas latinoamericanas también estaría por comenzar por tierra. “En tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”, afirmó.

De momento, Estados Unidos desplegó esta semana un radar en Trinidad y Tobago, país a menos de diez kilómetros de Venezuela, para “mejorar la seguridad” en la región.

Esta llamada abre la puerta al diálogo, una posibilidad que venía cerrada hace más de un mes cuando Trump cesó todo esfuerzo del diálogo entre ambos países y frenó el trabajo de Richard Grenell, su enviado para Caracas.

