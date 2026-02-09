“Sumisión, no amnistía”: lo que revela la liberación y recaptura de Guanipa en Venezuela

El opositor Juan Pablo Guanipa (c) sostiene una bandera de Venezuela en una manifestación este domingo, en Caracas. Foto: EFE - Ronald Pena R

La libertad de Juan Pablo Guanipa, uno de los opositores venezolanos más relevantes de los últimos tiempos, duró unas pocas horas el domingo, tras un abrupto operativo de recaptura en Caracas. Guanipa, quien acompañó a la Plataforma Unitaria Democrática, a María Corina Machado y a Edmundo González en las presidenciales de 2024, fue detenido en mayo de 2025 y puesto en libertad en medio del proceso de amnistía que se discute en la Asamblea Nacional y que puede quedar aprobado en su totalidad esta misma semana.

Hablamos de cuestión de horas...