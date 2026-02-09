Logo El Espectador
“Sumisión, no amnistía”: lo que revela la liberación y recaptura de Guanipa en Venezuela

En medio del debate legislativo sobre una amnistía general, el caso del opositor evidencia que la libertad concedida por el poder sigue estando sujeta a condiciones opacas y discrecionales.

Hugo Santiago Caro
09 de febrero de 2026 - 10:59 p. m.
El opositor Juan Pablo Guanipa (c) sostiene una bandera de Venezuela en una manifestación este domingo, en Caracas.
Foto: EFE - Ronald Pena R

La libertad de Juan Pablo Guanipa, uno de los opositores venezolanos más relevantes de los últimos tiempos, duró unas pocas horas el domingo, tras un abrupto operativo de recaptura en Caracas. Guanipa, quien acompañó a la Plataforma Unitaria Democrática, a María Corina Machado y a Edmundo González en las presidenciales de 2024, fue detenido en mayo de 2025 y puesto en libertad en medio del proceso de amnistía que se discute en la Asamblea Nacional y que puede quedar aprobado en su totalidad esta misma semana.

Hablamos de cuestión de horas...

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
