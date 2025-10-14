Nuevo ataque de EE. UU. a una lancha en el Caribe: hay 6 muertos

Esta es la quinta embarcación atacada en el Caribe por Estados Unidos en su renovada lucha contra los cárteles del narcotráfico. Foto: Gobierno de Estados Unidos - Gobierno de Estados Unidos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes un nuevo ataque contra una supuesta embarcación narco frente a las costas de Venezuela, con un balance de “seis narcoterroristas muertos”, según el mensaje en su red Truth Social.

“El ataque se realizó en aguas internacionales y seis narcoterroristas que estaban a bordo de la embarcación murieron durante la operación. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, comunicó el mandatario a través de la red Truth Social.

Se trata del quinto ataque del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela, en el mar Caribe, donde Washington desplegó buques militares y un submarino desde agosto. Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de víctimas.

Hasta mediados de septiembre, el gobierno estadounidense había destruido tres embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas, según el propio Trump. Luego, a inicios de octubre atacó la cuarta.

El primer ataque, que dejó 11 fallecidos, se efectuó a principios de septiembre contra un pequeño barco procedente de las costas venezolanas. En el segundo operativo murieron otras tres personas. Todos fueron calificados por Washington como “narcoterroristas”.

El ataque se realizó luego de que “inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta” de esas organizaciones, aseguró Trump.

El mandatario acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego el impacto de un misil que la destruye totalmente.

Washington asegura que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el líder de la supuesta red de narcotráfico Cartel de los Soles, mientras Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de causar un cambio de gobierno en Venezuela.

Le recomendamos: Crisis en Ecuador: denuncian “operación militar disfrazada” de Noboa

Los ataques en el Caribe han recibido críticas de las Naciones Unidas, cuya Oficina del Alto Comisionado enfatizó que “la respuesta al tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional”.

“El uso intencional de la fuerza letal por parte de los Estados al combatir el tráfico ilícito solo es permisible como medida de último recurso, cuando existe una amenaza inminente para la vida”, alertó el organismo.

Por su parte, Trump sostiene que el narcotráfico representa una amenaza directa para la seguridad y la vida de los ciudadanos estadounidenses.

En contraste, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha manifestado su rechazo a estas acciones y ha solicitado a Washington detalles sobre las personas fallecidas en las embarcaciones atacadas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com