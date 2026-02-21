Los grises de la amnistía en Venezuela: una ley que se queda corta en su propósito

Personas sostienen carteles durante una manifestación este martes, frente a la Asamblea Nacional en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ
Dos debates después y a falta de la proclamación en la gaceta oficial, la tan discutida ley de amnistía general parece estar a punto de ser una realidad en Venezuela. Sin embargo, y a pesar de que han sucedido hechos importantes, como el regreso a las calles de Guanipa después de casi una semana recapturado, las dudas sobre la amnistía solamente crecen y los expertos jurídicos y de derechos humanos cuestionan la efectividad e infalibilidad de una ley tramitada en tiempo récord, en menos de dos meses desde la caída de Nicolás Maduro.
Ahora el...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación