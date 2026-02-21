Los grises de la amnistía en Venezuela: una ley que se queda corta en su propósito

Personas sostienen carteles durante una manifestación este martes, frente a la Asamblea Nacional en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Dos debates después y a falta de la proclamación en la gaceta oficial, la tan discutida ley de amnistía general parece estar a punto de ser una realidad en Venezuela. Sin embargo, y a pesar de que han sucedido hechos importantes, como el regreso a las calles de Guanipa después de casi una semana recapturado, las dudas sobre la amnistía solamente crecen y los expertos jurídicos y de derechos humanos cuestionan la efectividad e infalibilidad de una ley tramitada en tiempo récord, en menos de dos meses desde la caída de Nicolás Maduro.

Ahora el...