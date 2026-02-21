Publicidad

Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los grises de la amnistía en Venezuela: una ley que se queda corta en su propósito

A punto de entrar en vigor, la ley de amnistía venezolana promete reconciliación, pero arrastra vacíos jurídicos, exclusiones significativas y dudas sobre su aplicación que cuestionan su verdadero alcance en un sistema judicial que permanece intacto.

Hugo Santiago Caro
21 de febrero de 2026 - 01:00 a. m.
Personas sostienen carteles durante una manifestación este martes, frente a la Asamblea Nacional en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Dos debates después y a falta de la proclamación en la gaceta oficial, la tan discutida ley de amnistía general parece estar a punto de ser una realidad en Venezuela. Sin embargo, y a pesar de que han sucedido hechos importantes, como el regreso a las calles de Guanipa después de casi una semana recapturado, las dudas sobre la amnistía solamente crecen y los expertos jurídicos y de derechos humanos cuestionan la efectividad e infalibilidad de una ley tramitada en tiempo récord, en menos de dos meses desde la caída de Nicolás Maduro.

Ahora el...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

