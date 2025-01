Los países que apoyan a Nicolás Maduro y los que apoyan a Edmundo González

Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones según la oposición y buena parte de la comunidad internacional, y Nicolás Maduro, actual presidente que pretende posesionarse para un tercer mandato. Foto: EFE - EFE

A dos días de la investidura presidencial en Venezuela se terminan de marcar los bloques de poder global, con claras brechas entre quienes reconocerán el nuevo mandato de Nicolás Maduro y los que no. Existe también un grupo de países que mantiene una posición ambigua, al tiempo que la oposición venezolana hace un llamado a la movilización social dentro y fuera del país en contra de la continuación del régimen chavista.

Por el momento, en todo caso, no se ha confirmado públicamente la asistencia de ningún jefe de Estado al evento convocado por Nicolás Maduro para el 10 de enero.

¿Quiénes reconocerán a Maduro?

Entre los países que han reconocido la victoria electoral de Maduro, proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin mostrar ningún acta que la sustente, están Irán, Corea del Norte, Turquía, Cuba, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Bielorrusia y Catar.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, por ejemplo, mandará al presidente de la Duma de Estatal, Viacheslav Volodin, como representante del Kremlin al país sudamericano.

¿Quiénes reconocen a Edmundo González?

En contraste, países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Ecuador (países que en su mayoría visitó o con cuyos mandatarios tuvo contacto Edmundo González esta semana) han rechazado los resultados electorales del CNE, señalando la dictadura del que lleva 12 años habitando en el Palacio de Miraflores. Estos gobiernos no reconocerán a Maduro como presidente legítimo y tampoco enviarán delegaciones al evento.

Por otro lado, Chile, liderado por Gabriel Boric, también ha asumido una postura crítica, a pesar de posibles afinidades políticas de izquierda. Incluso, retiró al embajador chileno de su puesto en Venezuela el 7 de enero, dejando claro que no habrá representación de este país en la posesión, resultado de un “fraude” electoral.

En cuanto a la Unión Europea, si bien no ha llegado a un consenso para reconocer a Edmundo González como presidente electo (algo que sí hizo el Parlamento Europeo), tomó la determinación de no enviar a ningún embajador al acto de investidura.

Entre los países, destacó la negativa de España, gobernado por la izquierda, de enviar a algún representante a la toma de posesión.

Los ambiguos

Un tercer grupo de países ha optado por una postura más ambigua. Entre estos, están Colombia, México y Brasil, ya que en su momento expresaron dudas sobre la transparencia del proceso electoral y exigieron las actas de la elección presidencial, los datos desglosados mesa por mesa, información que la autoridad competente en Venezuela finalmente no clarificó.

Estos países enviarán a sus embajadores en Venezuela como representantes a la ceremonia sin que esto implique un reconocimiento formal por parte de Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum al gobierno de Maduro.

En nombre de Brasil, asistirá Gilbania María de Oliveira; Sheinbaum habría delegado a Leopoldo de Gyves, mientras que Colombia estará representada por Milton Rengifo.

Gustavo Petro dejó claro que no asistirá, argumentando que las condiciones no están dadas en medio de las detenciones recientes, como la del excandidato Enrique Márquez, y reconociendo que las elecciones no fueron libres, aunque adjudicó eso a las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela.

Los llamados de la oposición

La ceremonia de posesión se llevaría a cabo en la mañana del 10 de enero en Caracas, aunque por el momento no se conocen muchos detalles.

Un día antes, se espera que María Corina Machado, figura líder de la oposición, acompañe a la multitud que ha convocado a través de redes sociales para una masiva manifestación nacional e internacional.

Con esta movilización busca no solo expresar el rechazo hacia la investidura de Maduro, sino reclamar la victoria de Edmundo González, la cual sustentan en las actas electorales publicadas.

