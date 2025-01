“Tenemos el derecho de reunir la fuerza que sea necesaria”: Machado desde Venezuela

La líder antichavista María Corina Machado durante las marchas del 9 de enero. Foto: EFE - Ronald Pena R.

La líder opositora venezolana María Corina Machado publicó un nuevo video este domingo desde la clandestinidad en el que pide a los ciudadanos no participar en más elecciones mientras que el resultado del 28 de julio, en el que la oposición reclama la victoria, no sea respetado.

Asimismo, aseguró que la lucha de quienes reclaman la victoria de Edmundo González en las urnas es “justa, legítima y legal” y que por lo tanto tienen “el derecho de reunir toda la fuerza que sea necesaria”, sin dar más detalles de a qué se refiere.

Machado anunció en su video los “siete principios” que, según ella, deben conducir la próxima etapa de la “lucha” por la “democracia y la libertad” de Venezuela.

El primero es defender el “mandato popular” del 28 de julio, en referencia al resultado que de acuerdo con las actas recabadas por la oposición le dieron la victoria a Edmundo González. Según la líder, que se presume resguardada en Caracas, el mandato “no prescribe”, sino que es una “deuda” pendiente del régimen de Maduro.

Entretanto, González se encuentra en Estados Unidos de nuevo, en donde se espera que asista el lunes a la investidura presidencial de Donald Trump, quien ha llamado a González “presidente electo de Venezuela”.

El segundo principio que menciona Machado en su video es la “corresponsabilidad”, en referencia a que todos los ciudadanos, pero especialmente los militares y policías, deben hacer cumplir el mentado mandato, pues esos cuerpos tienen el deber de defender a la “población, el territorio y la Constitución”.

En tercer lugar, menciona que su “lucha” es “justa, legítima y legal” y que, por lo tanto, “tenemos el derecho de reunir toda la fuerza que sea necesaria para hacer valer el mandato soberano del 28 de julio”.

En cuarto lugar, se refiere a la “unidad nacional”, construida, según ella, “en el camino que llevó a la victoria” de los comicios del año pasado.

El quinto “principio” es que con las elecciones no se le puede “lavar la cara a la tiranía”, por lo cual hace un llamado a no participar de ningún otro proceso electoral mientras que Nicolás Maduro no “respete” el resultado del 28 de julio.

Vale la pena recordar que Maduro se posesionó el pasado 10 de enero sin haber presentado las actas electorales, es decir, sin pruebas de la victoria que reclamó.

En sus discursos posteriores, anunció al menos 10 procesos electorales en los próximos meses: se realizarían votaciones para elegir a una nueva Asamblea Nacional, así como los representantes de los consejos legislativos, las alcaldías y los concejos municipales.

Habría, además, seis consultas populares. La primera de ella, agregó, se llevaría a cabo el próximo 2 de febrero.

Participar de alguno de esos procesos, según Machado, sería “desvirtuar el voto popular”.

En sexto lugar, asegura que “la única negociación posible con el régimen es para la transición democrática y ordenada” con el “liderazgo que recibió el mandato popular en las primarias y las presidenciales”, es decir, las elecciones que ganó ella en noviembre de 2023 para ser la candidata de la oposición, aspiración que no pudo concretar por ser inhabilitada políticamente por el régimen.

En su reemplazo, fue nombrado Edmundo González Urrutia, que, según las actas electorales y el resultado informado por los observadores independientes de los comicios, fue el ganador en las urnas.

Finalmente, está el principio de “gobernabilidad democrática”. En este punto, Machado les habla a Maduro y su círculo: “Faciliten el cambio por las buenas, porque a este ‘bravo pueblo’ nadie podrá gobernarlo en dictadura”.

Concluyó reiterando que viene un nuevo round, que será “definitivo y ganador”.

