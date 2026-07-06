Los terremotos: un desafío político para Delcy Rodríguez y una Venezuela en transición

Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez (c) saludando a integrantes de la Cruz Roja en Caracas. Foto: EFE - Palacio de Miraflores

Ya antes de los terremotos Venezuela se encontraba en una situación fuera de lo normal. Es un estado de transición tras la captura de Nicolas Maduro en enero, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, se sostiene al poder gracias a la protección del Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Ahora, seis meses después de la captura y una semana después de los terremotos que han dejado más de 3.300 muertos en el país, Rodríguez se enfrenta a críticas sobre la lenta respuesta de su administración. Su estrategia: rechazarlas y atacar a los medios de...