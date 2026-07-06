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Los terremotos: un desafío político para Delcy Rodríguez y una Venezuela en transición

Críticas sobre la lenta respuesta de su administración tras los terremotos presionan a Delcy Rodríguez y aceleran el debate sobre el futuro del país.

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Bastian Mühling
Bastian Mühling
06 de julio de 2026 - 10:00 p. m.
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez (c) saludando a integrantes de la Cruz Roja en Caracas.
Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Delcy Rodríguez (c) saludando a integrantes de la Cruz Roja en Caracas.
Foto: EFE - Palacio de Miraflores

Ya antes de los terremotos Venezuela se encontraba en una situación fuera de lo normal. Es un estado de transición tras la captura de Nicolas Maduro en enero, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, se sostiene al poder gracias a la protección del Gobierno estadounidense de Donald Trump.

Ahora, seis meses después de la captura y una semana después de los terremotos que han dejado más de 3.300 muertos en el país, Rodríguez se enfrenta a críticas sobre la lenta respuesta de su administración. Su estrategia: rechazarlas y atacar a los medios de...

Bastian Mühling

Por Bastian Mühling

Periodista y becario del International Journalist Program (IJP) 2026. En El Espectador trabajo en la sección Internacional. En Alemania escribo sobre política digital e inteligencia artificial para el Süddeutsche Zeitung Dossier. Estudié parte de mi carrera en periodismo en la Universidad de Antioquia en Medellín.bmuhling@elespectador.com
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ed mont(31419)Hace 4 minutos
https://youtube.com/shorts/turErhWlcpc?si=73HmWvJH0NTbcOQI
usucapion1000 .(15667)Hace 1 hora
Pero en transiciòn para ser devorada por USA y seguidamente para ser despreciada por no serle màs ùtil. Lo de siempre.
usucapion1000 .(15667)Hace 1 hora
Pero en transiciòn para ser devorada por USA y seguidamente para ser despreciada por no serle màs ùtil. Lo de siempre.
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