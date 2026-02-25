Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Los últimos días de Maduro en el poder

El líder venezolano apostó a que el presidente estadounidense no se atrevería a atacar. La llamada entre ambos, los ultimátums ignorados y una cadena de errores de cálculo desembocaron en una ofensiva que selló su destino.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Anatoly Kurmanaev, Mariana Martínez and Tyler Pager - The New York Times
25 de febrero de 2026 - 05:57 p. m.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d), habla con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d), habla con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Una flota de buques de guerra y aviones de combate estadounidenses se desplegaba de manera amenazante frente a las aguas de Venezuela, mientras el Pentágono ya había ideado planes para capturar o matar al líder del país.

Pero al terminar el año 2025, el presidente Nicolás Maduro parecía sorprendentemente relajado, celebrando la Nochevieja con un pequeño grupo de familiares y amigos en su casa de Caracas, la capital, según...

Por Anatoly Kurmanaev, Mariana Martínez and Tyler Pager - The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Venezuela

Nicolás AMduro

Maduro

Nicolás Maduro

Donald Trump

Captura de Nicolás Maduro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.