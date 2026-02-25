Los últimos días de Maduro en el poder

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d), habla con el presidente de la Asamblea Nacional (AN) Jorge Rodríguez. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Una flota de buques de guerra y aviones de combate estadounidenses se desplegaba de manera amenazante frente a las aguas de Venezuela, mientras el Pentágono ya había ideado planes para capturar o matar al líder del país.

Pero al terminar el año 2025, el presidente Nicolás Maduro parecía sorprendentemente relajado, celebrando la Nochevieja con un pequeño grupo de familiares y amigos en su casa de Caracas, la capital, según...