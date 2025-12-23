No son incautaciones: los vacíos legales de la confiscación de EE. UU. del crudo venezolano

Así mostró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, la acción contra un petrolero frente a las costas de Venezuela. Foto: EFE - @AGPamBondi

Estados Unidos está llevando a cabo una cruzada contra petroleros cerca de Venezuela. Solo en los últimos días se conoció que confiscó dos embarcaciones que transportaban casi cuatro millones de barriles de crudo y el fin de semana se supo que estaba detrás de un tercero. Aunque Washington ha contado con órdenes judiciales de incautación para ello, además de que la misma fiscal Pam Bondi ha emitido declaraciones al respecto, las acciones estadounidenses parecen chocar con el derecho internacional. Es decir, aunque a nivel interno el gobierno...