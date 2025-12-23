Logo El Espectador
Mundo
Venezuela
No son incautaciones: los vacíos legales de la confiscación de EE. UU. del crudo venezolano

Aunque a nivel interno Washington ha armado un respaldo jurídico alrededor de sus acciones frente a barcos petroleros cerca de Venezuela, a la luz del derecho internacional hay muchas dudas.

María José Noriega Ramírez
23 de diciembre de 2025 - 11:00 a. m.
Así mostró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, la acción contra un petrolero frente a las costas de Venezuela.
Así mostró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, la acción contra un petrolero frente a las costas de Venezuela.
Foto: EFE - @AGPamBondi

Estados Unidos está llevando a cabo una cruzada contra petroleros cerca de Venezuela. Solo en los últimos días se conoció que confiscó dos embarcaciones que transportaban casi cuatro millones de barriles de crudo y el fin de semana se supo que estaba detrás de un tercero. Aunque Washington ha contado con órdenes judiciales de incautación para ello, además de que la misma fiscal Pam Bondi ha emitido declaraciones al respecto, las acciones estadounidenses parecen chocar con el derecho internacional. Es decir, aunque a nivel interno el gobierno...

@majonorimnoriega@elespectador.com
Conoce más

ERWIN JIMENES(18151)Hace 17 minutos
Eso es pirateria moderna ..mas nada..fuerza bruta ..unos trogloditas.
Nelson Castillo(11961)Hace 1 hora
Los vacíos legales que puede crear el poder militar... En eso termina el Derecho, en formalización de privilegios y arbitrariedad derivados de la práctica y de la posibilidad del uso de la fuerza (en sometimiento a través del miedo)
Atenas (06773)Hace 1 hora
De los articulillos propios de docentes o de opinadores q’ basados en libros de expertos burócratas buscan idear un mundo pluscuamperfecto en materia de derechos inalienables pa delincuentes o victimarios, y los cubren de garantías. Tal cual pasó con el infame e indigno acuerdo q’ nos pasa letal factura y q’ propició el advenimiento del falso mesías y hoy estamos llevados del pu….¡Humm, desde estas regiones inundamos al mundo de droga maldita y se hacen los locos! Atenas.
  • ERWIN JIMENES(18151)Hace 18 minutos
    La droga ,con la mcual tu primo-ayudado por uribe-creo su imperio de horror..y los dos generales del matarife,fueron extraditados ..lo recuerdas,Caligula?..saludos al travesti,obdulito..como salio la operacion,de cambio de sexo?..y polo polo?..son felices los tres?..chaoo apenas.
