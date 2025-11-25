Maduro saca la espada de Simón Bolívar para desafiar a EE. UU. en medio de marcha chavista

AME2633. CARACAS (VENEZUELA), 25/11/2025.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (3-i), asiste a la Gran Marcha Bicentenario de la Espada del Perú este martes, en Caracas (Venezuela). Maduro exhibió la espada del libertador Simón Bolívar -también conocida como la Espada del Perú-, ante miles de asistentes a una marcha contra el "imperialismo" en Caracas, un día después de que EE.UU. designara al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. EFE/ Miguel Gutiérrez Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhibió este martes la espada del libertador Simón Bolívar -también conocida como la Espada del Perú-, ante miles de asistentes a una marcha contra el “imperialismo” en Caracas, un día después de que EE.UU. designara al denominado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

“Juro frente a este cielo, juro frente a nuestro señor Jesucristo, que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo”, declaró el gobernante al encabezar un juramento del que hicieron parte los asistentes.

Maduro, ataviado con un camuflado y flanqueado por sus ministros, habló en el Patio de Honor de la Academia Militar de Venezuela, ubicada en el Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, hasta donde llegó la nutrida movilización.

“La recibo 200 años después con su energía y su fuerza libertadora, emancipadora, de pueblos, esa es la espada de la victoria de toda Suramérica”, declaró el mandatario tras desenvainar la espada dorada, que fue un obsequio que la Municipalidad de Lima entregó a Bolívar el 30 de octubre de 1825, tras las victorias de las batallas de Junín y Ayacucho (Perú) como parte de la guerra independentista.

#URGENTE Pdte. Nicolás Maduro desenvaina la espada de Bolívar 🇻🇪



El que entendió, entendió



¡ALERTA, ALERTA, ALERTA QUE CAMINA, LA ESPADA DE BOLÍVAR POR AMÉRICA LATINA! #Venezuela pic.twitter.com/fB1u8WSbe5 — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) November 25, 2025

La movilización chavista honró el bicentenario de la espada, que fue trasladada en un carruaje dentro de una urna de cristal durante el recorrido por el Paseo Los Próceres, donde se celebra usualmente el desfile por el Día de la Independencia.

Más allá de su significado histórico, la espada de Bolívar se convirtió también en un símbolo del propio chavismo: tanto el presidente fallecido Hugo Chávez como Maduro han otorgado réplicas de esta a quienes consideran aliados en distintos contextos.

Chávez entregó réplicas a distintos dirigentes en sus visitas a Venezuela, como el ruso Vladímir Putin, el sirio Bachar al Asad, el libio Muamar al Gadafi, el cubano Raúl Castro, el boliviano Evo Morales o la argentina Cristina Fernández de Kirchner.

Por otro lado, Maduro también ha obsequiado réplicas de la espada a mandatarios -incluyendo nuevamente a Putin o el turco Recep Tayyip Erdogan-, y a líderes del chavismo que han sido blanco de sanciones estadounidenses.

La Espada del Perú tiene una vaina hecha de oro macizo, con diamantes y brillantes en su empuñadura, así como varias inscripciones grabadas en su hoja, incluyendo en el reverso “Simón Bolívar” - “Unión y Libertad”, y en el anverso “Libertador de Colombia y del Perú”.

El Gobierno chavista rechazó el lunes que EE.UU. designara como grupo terrorista al Cartel de los Soles, organización que consideró “inexistente”, y apuntó que la Administración de Trump reedita una “vil mentira” para justificar una intervención, en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com