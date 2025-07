Maduro liberó presos políticos en negociaciones con EE. UU., que deportó migrantes

Fotografía cedida por Palacio de Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE - Palacio de Miraflores

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Venezuela confirmó este viernes la excarcelación de un grupo de personas que, según partidos opositores y organizaciones no gubernamentales, estaban detenidas por motivos políticos, entre ellos el exdiputado antichavista Williams Dávila, como parte de una negociación en la que participó el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

La excarcelación de Dávila, detenido en agosto de 2024, fue el único caso que precisó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien aseguró no recordar quiénes son los otros que “ya salieron”.

“Eso tiene que ver con una negociación que se ha venido haciendo, ellos saben, ninguno de esos que están saliendo son unos niños de pecho, ninguno, y ellos saben de qué fueron acusados y saben por qué fueron acusados. Es una medida para buscar la paz y la tranquilidad”, expresó el funcionario, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, agradeció a Rodríguez Zapatero por estar “siempre pendiente de la paz y la tranquilidad de Venezuela y del diálogo como un ejercicio democrático”.

Previamente, la Cancillería venezolana había informado que el sistema de Justicia del país caribeño otorgó “medidas alternativas a la privación de libertad a un conjunto de ciudadanos venezolanos que permanecía detenidos, en el marco de un proceso penal seguido en su contra, por su participación en la comisión de delitos comunes y contra el orden constitucional, previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico nacional”.

Entretanto, William Dávila Valeri confirmó la liberación de su padre, el exdiputado Williams Dávila, y dijo esperar “con enorme emoción” el reencuentro familiar.

“Agradezco de corazón la solidaridad de tantos. Poco a poco espero agradecer, uno a uno, a quienes estuvieron siempre pendientes y dispuestos a ayudar en todo momento. Ahora nos tomaremos un tiempo como familia”, señaló en una publicación en X. A través de una publicación en X, el Clipp indicó que 11 de los que recibieron medidas cautelares estaban detenidos en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte).

Igualmente, señaló que fueron liberados los activistas políticos del partido antichavista Primero Justicia (PJ) Gregorio Graterol, Manuel Chiquito y José Granadillo, detenidos a finales de diciembre pasado en Punto Fijo, estado Falcón (noroeste).

Estas excarcelaciones se dan junto con el retorno a Venezuela de los 252 migrantes deportados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador en marzo pasado, además del “rescate” de siete de los 31 niños que, según denuncia el Gobierno de Maduro, están “secuestrados” en el país norteamericano.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com