Maduro evita responder sobre presunto ataque de EE. UU. en tierra venezolana, ¿por qué?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en una entrevista, transmitida este jueves, que el sistema defensivo nacional “garantiza la integridad territorial” de su país, al ser consultado sobre un presunto ataque terrestre de Estados Unidos, que no confirmó ni desmintió.

“El sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios y nuestro pueblo está seguro y en paz”, dijo Maduro al ser interrogado por el intelectual franco-español Ignacio Ramonet sobre el presunto ataque terrestre.

Durante la entrevista, transmitida por el canal estatal VTV, el mandatario apuntó que “seguramente” podría conversar sobre el tema en “unos días”.

El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una “gran instalación” dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Desde agosto el Ejecutivo venezolano denuncia “amenazas” de Estados Unidos por el despliegue militar que Trump ordenó en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico.

Propuesta de acuerdo contra el narcotráfico

El líder chavista también insistió en decirle a Estados Unidos que está “listo” para conversar sobre un “acuerdo de combate” al narcotráfico y volvió a negar que en su país se produzca droga.

“Se lo hemos dicho a muchos de sus voceros, que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, dijo el mandatario que iba manejando su coche mientras Ramonet lo entrevistaba.

Maduro dijo que su país tiene un “modelo perfecto” de combate al narcotráfico y añadió que su gobierno destina miles de millones de “recursos” para tener seguridad en los más de 2.200 kilómetros de frontera que comparte con Colombia.

“Pero no hay ninguna colaboración del lado colombiano, así que todo el trabajo lo tenemos que hacer nosotros”, añadió al destacar que las 40 aeronaves vinculadas al narcotráfico que su país destruyó este año provenían del país vecino.

Una sola conversación con Trump

También aprovechó la entrevista para aclarar que ha tenido “una sola conversación” con Trump.

“Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (...) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores”, reiteró.

El pasado lunes, Trump aseguró que habló “muy recientemente” con Maduro, pero que la conversación no fue fructífera para rebajar la presión de Washington contra Venezuela.

Las tensiones entre Caracas y Washington han ido escalando en las últimas semanas, especialmente luego de que Trump anunciara un bloqueo a todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

Con todo, Maduro indicó que en medio de las “amenazas” Venezuela lidera el crecimiento de América Latina.

