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Cómo Marco Rubio gestiona a Venezuela desde Washington

Rubio podría ser el próximo líder de Venezuela, sugirió Trump en enero. Y aunque los asesores del presidente dicen que estaba bromeando, la realidad es que Rubio no necesita mudarse a Caracas. Ya gobierna Venezuela desde Washington.

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Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev | The New York Times
11 de julio de 2026 - 06:49 p. m.
Venezolanos en Miami sostienen una foto en apoyo al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
Venezolanos en Miami sostienen una foto en apoyo al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El presidente Donald Trump estaba sentado en el Despacho Oval a principios de este año con su secretario de Estado, Marco Rubio, cuando se le ocurrió una idea.

Quizá debería enviar a Rubio de forma permanente a Caracas, la capital venezolana, donde los comandos estadounidenses habían llevado a cabo el logro más destacado de la política exterior del segundo mandato de Trump: la captura de Nicolás Maduro, el presidente del país.

Rubio podría ser el próximo líder de Venezuela, sugirió Trump. Y aunque los asesores del presidente dicen que estaba...

Por Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev | The New York Times

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