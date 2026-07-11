Cómo Marco Rubio gestiona a Venezuela desde Washington

Venezolanos en Miami sostienen una foto en apoyo al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El presidente Donald Trump estaba sentado en el Despacho Oval a principios de este año con su secretario de Estado, Marco Rubio, cuando se le ocurrió una idea.

Quizá debería enviar a Rubio de forma permanente a Caracas, la capital venezolana, donde los comandos estadounidenses habían llevado a cabo el logro más destacado de la política exterior del segundo mandato de Trump: la captura de Nicolás Maduro, el presidente del país.

Rubio podría ser el próximo líder de Venezuela, sugirió Trump. Y aunque los asesores del presidente dicen que estaba...