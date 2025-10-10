Logo El Espectador
María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz en 2025

La política venezolana fue escogida por el Comité Nobel Noruego por encima de Gretta Thumberg y Donald Trump.

Redacción Mundo y Agencia EFE
10 de octubre de 2025 - 09:19 a. m.
María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en la lectura del fallo.

Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, subrayó el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

Como líder del movimiento democrático en Venezuela Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes, destacó el comité.

La premiada ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, añade.

NOTICIA EN DESARROLLO. Sugerimos recargar esta ventana para recibir nuevas actualizaciones

Fre Mier(54050)Hace 4 minutos
El chiste del día.
Hernán Patiño Arias(49621)Hace 35 minutos
La que ha llamado al bloqueo económico para que los venezolanos mueran de hambre, ¿Nobel de Paz? Vive a sus anchas en las playas gringas con su familia, no le importa Venezuela, le importa cómo poder vivir a costa de su país.
