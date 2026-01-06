06 de enero de 2026 - 12:46 p. m.
María Corina Machado promete regresar a Venezuela “lo antes posible”
En un diálogo con la cadena estadounidense Fox News, la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, prometió regresar a su país “lo antes posible” y arremetió contra la presidenta interina Delcy Rodríguez. Esta es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro.
