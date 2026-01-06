Logo El Espectador
Mundo
Venezuela
06 de enero de 2026 - 12:46 p. m.

María Corina Machado promete regresar a Venezuela “lo antes posible”

En un diálogo con la cadena estadounidense Fox News, la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, prometió regresar a su país “lo antes posible” y arremetió contra la presidenta interina Delcy Rodríguez. Esta es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro.

Unidad de Video

Agencia AFP

cesarc655(66636)Hace 7 minutos
A Maduro lo secuestraron, está gusana apátrida queda bien en los EU, allí están sus intereses, regresa para ser útil a los estados unidos, intereses extranjeros.
