María Corina Machado promete regresar a Venezuela “lo antes posible”

En un diálogo con la cadena estadounidense Fox News, la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, prometió regresar a su país “lo antes posible” y arremetió contra la presidenta interina Delcy Rodríguez. Esta es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro.