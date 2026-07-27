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María Corina Machado y Edmundo González: se desmarcan del diálogo pero no serán un obstáculo

En un comunicado conjunto, los líderes de la oposición fijaron su postura ante las recientes negociaciones políticas y reiteraron la vigencia de su mandato popular. Reproducimos esta nota de Runrun.es, medio perteneciente a la Alianza Rebelde Informativa (ARI).

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Redacción Runrun.es
27 de julio de 2026 - 01:32 p. m.
La líder opositora venezolana María Corina Machado (i) habla durante una rueda de prensa junto a Edmundo González Urrutia.
La líder opositora venezolana María Corina Machado (i) habla durante una rueda de prensa junto a Edmundo González Urrutia.
Foto: EFE - Manuel Díaz
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A través de un comunicado conjunto, publicado este domingo 26 de julio, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia afirmaron que no participarán en la mesa de diálogo anunciado por miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y del actual Parlamento. Sin embargo, aseguraron que no serán un obstáculo ante ninguna iniciativa que produzca avances reales.

Indicaron que evaluarán cualquier proceso con base en condicionantes clave: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación total de los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusión, la fijación de un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular.

En el mensaje dirigido a la ciudadanía venezolana y a la comunidad internacional, los líderes opositores instaron a los impulsores de este nuevo mecanismo, de esta mesa de diálogo, a informar al país sobre los objetivos, métodos y su cronogramas.

La vigencia del mandato y la crisis humanitaria

El comunicado inicia ratificando la legitimidad de su liderazgo al definirlo como expresión de la soberanía popular manifestada en las primarias del 22 de octubre de 2023 y en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, afirmando que “ese mandato está vigente”.

Asimismo, el texto aborda la coyuntura crítica que atraviesa el país a un mes de los terremotos del 24 de junio pasado. Machado y González Urrutia denunciaron que la devastación generada por el desastre natural se sumó a más de un cuarto de siglo de crisis institucional y económica. Señalaron con dureza los intentos de bloqueo, desvío y control por parte del poder político sobre la ayuda humanitaria organizada por la propia ciudadanía.

Frente a este escenario, insistieron en que la reconstrucción del país requiere “un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial” y ratificaron los lineamientos del Manifiesto de Panamá para avanzar hacia una transición.

Finalmente, reiteraron su compromiso de regresar al país, recorrer las regiones y trabajar en la consolidación del Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República.

“La gente ya demostró que puede salvar a la gente. Lo que falta es un gobierno que esté a la altura de lo que su gente demostró”, concluye el comunicado firmado por ambos dirigentes.

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Por Redacción Runrun.es

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