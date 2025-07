Más de 200 venezolanos fueron deportados, Cabello denuncia que separaron familias

Migrantes venezolanos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira Foto: EFE - Ministerio de Interior– Justicia y Paz

Un grupo de 203 migrantes venezolanos retornó este miércoles a su país en un nuevo vuelo de repatriación luego de haber sido deportados por Estados Unidos, informó el Gobierno de Nicolás Maduro.

Del total, 154 son hombres y 49 son mujeres, quienes aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar (estado costero de La Guaira), que sirve a Caracas.

Posteriormente, se aplicaron los “protocolos de seguridad y la atención social por parte de las instituciones del Estado”, indicó el Ministerio de Interior en una nota oficial, sin dar detalles sobre este procedimiento.

Además, cada uno de los repatriados recibió atención médica, según la cartera de Estado, que señaló este vuelo como el número 41, contando desde el pasado enero, cuando la Administración del presidente estadounidense Donald Trump y el Gobierno de Maduro suscribieron un acuerdo de deportación, aunque ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 2019.

El chavismo asegura que los viajes son parte de la ‘Misión Vuelta a la Patria’, un programa gubernamental con el que Caracas busca facilitar el retorno voluntario de migrantes venezolanos a su país, además de recibir a los connacionales deportados por EE.UU.

Trump promueve “el robo” de niños

El Gobierno de Venezuela denunció que “arrebataron” cuatro niños a sus madres antes de que ellas fueran deportadas. El titular de Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró que tres mujeres de las 49 que retornaron este miércoles a su país, en un vuelo donde iban 203 migrantes deportados, dijeron que “les habían arrebatado a cuatro niños”, dos de ellos de la misma madre.

“Les arrebataron a sus hijos saliendo de Estados Unidos”, insistió el ministro, quien expresó que estos menores de edad se encuentran “secuestrados”.

Durante su programa semanal de televisión, transmitido por el canal estatal VTV, el también número dos del chavismo acusó al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, de formar “parte de ese equipo de secuestradores de venezolanos”, así como de ser un “delincuente”.

“Él tiene secuestrado a un grupo de venezolanos, 252 (personas), pudieran ser más, (...) en El Salvador, y nosotros exigimos la liberación (de ellos)”, agregó Cabello.

Según el chavismo, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, promueve “el robo” de niños migrantes en el país norteamericano, donde hasta la semana pasada había “registrados oficialmente” 18 “secuestrados”, por lo que entregó recientemente al nuncio apostólico en Caracas, monseñor Alberto Ortega, una carta dirigida al papa León XIV con el fin de que medie en el caso.

