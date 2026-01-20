“Miraflores Al Momento”: la cuenta en X con la que Delcy Rodríguez imita la Casa Blanca

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando durante un acto de gobierno este lunes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Palacio de Miraflores

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los funcionarios del oficialismo no solo han regresado formalmente a la red social X, plataforma que había sido prohibida por Nicolás Maduro en agosto de 2024, sino que activaron una nueva estructura digital. Bajo el nombre “Miraflores al Momento”, la administración de Delcy Rodríguez creó un canal con el que aseguran mantendrán informados a los venezolanos y, principalmente, se dedicarán a desmentir informaciones que califiquen como falsas.

Lo que más ha llamado la atención de esta nueva plataforma informativa es su identidad visual. Los colores y el diseño de la foto de perfil guardan una similitud directa con la estética utilizada por la Casa Blanca para ofrecer respuestas rápidas a los ciudadanos estadounidenses; incluso la redacción de la biografía del perfil sigue un patrón institucional muy parecido al de Washington.

Desmentimos categóricamente la información malintencionada publicada en las redes sociales sobre supuestas conversaciones secretas conspirativas que buscan la división del alto mando político del país y pretenden socavar el prestigio y la integridad revolucionaria de Diosdado… pic.twitter.com/4bfI42Ftg2 — Miraflores Al Momento (@AlMomento_M) January 18, 2026

El fin de “Prensa Presidencial”

La antigua cuenta “Prensa Presidencial”, que funcionó como el eje comunicacional de la gestión de Maduro, permanece en silencio total. No ha publicado un solo tuit desde agosto de 2024, coincidiendo con el bloqueo de la red en el país. La actual administración de Delcy Rodríguez ha decidido no reactivar dicho perfil, optando por construir una marca nueva desde cero.

A pocas horas de su lanzamiento, “Miraflores al Momento” ya ha iniciado una intensa actividad de supuestos fact-checking o desmentidos. Entre sus primeras publicaciones, la cuenta descalificó la supuesta información sobre una condecoración al director de la CIA.

Asimismo, la plataforma reaccionó rápidamente a un reporte de la agencia Associated Press (AP), el cual señalaba que Delcy Rodríguez habría estado bajo el radar de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA).

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com