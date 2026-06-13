Mundial 2026: ¿dónde ver los partidos de hoy en Venezuela?

Personas observan el partido inaugural del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Ronald Peña R

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Aunque la “Vinotinto” dejó escapar su oportunidad de oro y no se clasificó al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la pasión de los aficionados del fútbol en Venezuela no ha mermado. Desde Caracas hasta Maracaibo, miles de fanáticos se disponen a seguir el inédito formato del torneo con 48 selecciones que dejará un récord de 104 partidos.

¿Dónde se ven los partidos del Mundial en Venezuela?

Para quienes buscan una opción sin costo, la cadena nacional Televen asumió el protagonismo como el único canal de televisión abierta con derechos para el territorio venezolano.

La señal emitirá un paquete de aproximadamente 40 partidos en vivo, que incluye el ya disputado encuentro inaugural, una selección de 25 compromisos de la fase de grupos y los choques más atractivos de las rondas de eliminación directa.

Esta es la lista de partidos que se verán en Televen con la hora de Venezuela:

Sábado 13 de junio

Brasil vs. Marruecos (18:00)

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curazao (13:00)

Ecuador vs. Costa de Marfil (19:00)

Lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde (12:00)

Bélgica vs. Egipto (15:00)

Martes 16 de junio

Francia vs. Senegal (15:00)

Argentina vs. Argelia (21:00)

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs. Croacia (16:00)

Uzbekistán vs. Colombia (22:00)

Jueves 18 de junio

México vs. Corea del Sur (21:00)

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs. Australia (15:00)

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia (13:00)

Domingo 21 de junio

Uruguay vs. Cabo Verde (18:00)

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria (13:00)

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán (13:00)

Inglaterra vs. Ghana (16:00)

Miércoles 24 de junio

Suiza vs. Canadá (15:00)

Jueves 25 de junio

Ecuador vs. Alemania (16:00)

Viernes 26 de junio

Noruega vs. Francia (15:00)

Uruguay vs. España (20:00)

Sábado 27 de junio

Croacia vs. Ghana (17:00)

Colombia vs. Portugal (19:30)

Televen también emitirá unos 15 partidos adicionales correspondientes a las rondas de eliminación directa (dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y la gran final).

Sin embargo, esto deja grandes ausencias en la pantalla, con más de la mitad de los juegos por fuera de la parrilla.

La única alternativa para seguir el torneo de principio a fin, sin perderse un solo minuto de los 104 partidos, está en manos de la televisión paga. DSports, la señal deportiva de DIRECTV, posee la exclusividad total del campeonato en Venezuela a través de los operadores SimpleTV e Inter.

Quienes cuenten con este servicio satelital o adquieran su plataforma DGO tendrán acceso completo a la cobertura tradicional y en definición 4K.

Otra oferta es la de Disney+ Premium, aplicación que transmitirá un catálogo exclusivo de 30 partidos seleccionados, blindando en su parrilla todos los juegos de la Argentina de Lionel Messi, dos llaves de octavos de final, las semifinales y la gran final.

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