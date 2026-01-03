Logo El Espectador
Nicolás Maduro: el dictador subestimado

Nicolás Maduro llegó al más alto cargo ejecutivo en Venezuela el 6 de marzo de 2013. Por su falta de formación universitaria y sus constantes salidas en falso, fue hasta motivo de burla. Sin embargo, logró mantenerse en Miraflores a pesar de sanciones y constantes crisis. Este es su perfil.

María Alejandra Medina
03 de enero de 2026 - 07:35 p. m.
AME4032. CARACAS (VENEZUELA), 28/08/2024.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene la espada del héroe venezolano Simón Bolívar este miércoles, en Caracas (Venezuela). Maduro pidió al mundo respetar su victoria en las elecciones del 28 de julio, que no ha sido reconocida por numerosos países, toda vez que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció fraude y se dice victoriosa en la contienda. EFE/ Miguel Gutiérrez
Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Llegó al más alto cargo ejecutivo del país sin tener educación universitaria y se mantuvo en el poder pese a revueltas sociales, sanciones internacionales y una grave crisis económica. Sus críticos se burlaron por sus salidas en falso, pero luego, mientras él bailaba en navidades anticipadas, ocho millones de sus compatriotas buscaban refugio en otros países, expulsados de Venezuela por el hambre, el desempleo y la represión. Nicolás Maduro Moros no solo fue uno de los gobernantes que más tiempo duraron en Miraflores, sino quizá el más...

Por María Alejandra Medina

