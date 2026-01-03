Nicolás Maduro: el dictador subestimado

AME4032. CARACAS (VENEZUELA), 28/08/2024.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene la espada del héroe venezolano Simón Bolívar este miércoles, en Caracas (Venezuela). Maduro pidió al mundo respetar su victoria en las elecciones del 28 de julio, que no ha sido reconocida por numerosos países, toda vez que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció fraude y se dice victoriosa en la contienda. EFE/ Miguel Gutiérrez Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Llegó al más alto cargo ejecutivo del país sin tener educación universitaria y se mantuvo en el poder pese a revueltas sociales, sanciones internacionales y una grave crisis económica. Sus críticos se burlaron por sus salidas en falso, pero luego, mientras él bailaba en navidades anticipadas, ocho millones de sus compatriotas buscaban refugio en otros países, expulsados de Venezuela por el hambre, el desempleo y la represión. Nicolás Maduro Moros no solo fue uno de los gobernantes que más tiempo duraron en Miraflores, sino quizá el más...