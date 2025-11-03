Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Nicolás Maduro utiliza las criptomonedas para luchar contra las sanciones de EE. UU.

Las sanciones de EE. UU. reavivan la crisis venezolana y ponen a prueba la frágil recuperación económica del gobierno de Maduro.

Anatoly Kurmanaev | The New York Times
03 de noviembre de 2025 - 12:00 a. m.
Nicolás Maduro tras anunciar la creación del Petro, una criptomoneda venezolana "para avanzar en materia de soberanía monetaria".
Nicolás Maduro tras anunciar la creación del Petro, una criptomoneda venezolana "para avanzar en materia de soberanía monetaria".
Foto: EFE - .

La campaña de presión de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está extinguiendo la efímera recuperación económica del país, lo que ha llevado a muchos dentro de Venezuela a prepararse para otra crisis económica.

El endurecimiento de las sanciones estadounidenses este año ha hecho que la inflación vuelva a alcanzar los tres dígitos, ha provocado la caída libre de la moneda nacional, agravado los cortes de electricidad y ha llevado al gobierno, a las empresas y a los residentes a acumular dólares y recortar gastos.

Vínculos relacionados

Trump descarta ataques en Venezuela, pero refuerza su poder militar en el Caribe
Brasil incauta armas de la Fuerza Armada de Venezuela durante operativo contra el Comando Vermelho
Tensión entre Trinidad y Tobago y Venezuela: así cambió la vida en el Caribe

Para...

Por Anatoly Kurmanaev | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

PremiumEE

Criptomonedas

Venezuela

Nicolás Maduro

Estados Unidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.