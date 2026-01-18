Nisour Square y Venezuela: la masacre que advierte sobre privatizar la seguridad

Erik Prince, figura clave detrás de varias empresas de seguridad privada, se ha negado a hablar sobre sus planes en Latinoamérica. Foto: AFP - GERARDO MENOSCAL

El 16 de septiembre de 2007, un convoy de contratistas de la compañía privada de mercenarios Blackwater abrió fuego en una plaza abarrotada de Bagdad, Irak. Durante casi veinte minutos, los hombres armados, que no vestían uniforme militar, dispararon en pleno espacio urbano. Al menos 17 civiles iraquíes murieron, entre ellos una pareja y su hijo. Todos inocentes. La investigación posterior encontró que los contratistas creyeron estar ante una amenaza de coche bomba, pero no había pruebas de fuego enemigo.

Dicho episodio, conocido como la...