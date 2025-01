“No tiene malicia”: padres de joven con TDAH detenido en Venezuela piden su libertad

Desde que se inició el año, la ONG Foro Penal ha documentado 89 nuevos arrestos por razones políticas. En el balance destacan que 13 son mujeres, hay un extranjero y un adolescente. Foto: EFE - Ronald Pena R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Por favor, déjeme salir para participar en la actividad de la Divina Pastora y yo después vuelvo”. Con lágrimas en los ojos, Jesús Gabriel Useche, de 19 años, le transmitió este mensaje a un funcionario de la Guardia Nacional del destacamento 123 de Cabudare, estado Lara. En ese lugar está detenido desde el 9 de enero.

Jesús Gabriel es un joven que padece trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que afecta, principalmente, la capacidad de concentración, el autocontrol y otras habilidades. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos precisan que el TDAH genera dificultad para regular las emociones, para concentrarse en tareas prolongadas, seguir instrucciones o terminarlas, lo que hace a Useche más vulnerable en un contexto de prisión.

El padre de Jesús Gabriel Useche, joven con TDAH detenido en Lara, desde la esperanza, dice que su hijo saldrá de prisión. “En este país, deberíamos tener derecho a pensar diferente”.https://t.co/ivXJIMsOfr pic.twitter.com/8TgUtpds2w — Runrunes (@RunRunesWeb) January 15, 2025

El padre de Jesús Gabriel indicó a RunRunes que el muchacho depende de la medicación. Añade que aunque “parece un adulto” su mentalidad es la de un niño, que no tiene “ningún tipo de malicia”.

Mientras se dirigía a su casa, cerca de la avenida Intercomunal en Cabudare, el joven fue sorprendido por funcionarios de la Guardia Nacional. Cerca se estaba desarrollando una pequeña manifestación, pero él no estaba participando. Lo detuvieron junto a otras personas el 9 de enero en horas del mediodía.

Sus padres no supieron de él hasta las 8:30 de la noche. “En la noche nos llamaron y nos dijeron que estaba en el Destacamento 123″, comentó su padre.

Los funcionarios afirmaron que lo detienen por tener una “actitud de protesta”, a pesar de que en los alrededores no hubo ningún tipo de desorden público. De acuerdo a la Constitución, la protesta pacífica no es un delito y en el artículo 68 es explícito:

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Al igual que los detenidos en contexto poselectoral, a Jesús Gabriel lo quieren acusar de terrorista y no se le permite un defensor privado. Sin embargo, sus familiares niegan este hecho, puesto que sostienen que es un joven “alegre, extrovertido y que forma parte de actividades dentro de su comunidad y en la Iglesia Católica”.

“Su caso está en revisión”

El caso de Jesús Gabriel se viralizó en las redes sociales y, posterior a eso, se le asignó una evaluación forense, pero su padre afirma que “tienen que esperar”, porque las fechas no están claras.

Añade que Jesús Gabriel, “dentro de su inocencia”, trata de hablar con los funcionarios y establecer conversaciones, y que intenta mantener el optimismo durante el encierro.

Su familia está haciendo todo lo que puede para seguir los medios regulares: han asistido a la Fiscalía, entregaron documentación y dentro de poco, tiene una cita con el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, con la finalidad de que pueda revisar el caso y así pueda estar en libertad.

“La carga para la familia es muy grande. En cada visita, mi hijo me dice que quiere estar con su familia, con su abuela”, comenta.

Jesús Gabriel es un joven que tiene sueños y “es activo en los deportes”, practica rugby y, entre sus actividades favoritas, está participar en las actividades de la iglesia. Es un joven que ayuda a su comunidad, todos sus vecinos abogan por su liberación.

“Desde que está adentro lo han tratado bien y nos permiten verlo, además de proporcionarle comida y su medicación, pero él no merece estar encerrado”, reitera su padre. “Su angustia está ahí y cuando me ve me dice papá sácame de aquí”.

Su papá, desde la esperanza, confía que Jesús Gabriel saldrá de prisión. “En este país deberíamos tener derecho a pensar diferente”, confiesa.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y otras organizaciones han abogado por su liberación y piden que tomen en consideración el trastorno neurológico que padece.

Al menos 89 detenciones en lo que va de 2025

Desde que se inició el año, la ONG Foro Penal ha documentado 89 nuevos arrestos por razones políticas. En el balance destacan que 13 son mujeres, hay un extranjero y un adolescente.

A finales de 2024, el Ministerio Público comunicó que revisarían los casos de los presos políticos y que sería “exhaustivo”. Pese a esta promesa, la cifra de los excarcelados, no superan los 500 y aún hay 1697 personas detenidas, según lo documentado por la ONG que se encarga de la defensa de los presos políticos en el país.

Foro Penal sostiene que esta es la cifra más grande de detenidos por razones políticas en la historia de Venezuela. Organizaciones internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han hecho llamados al Estado a cumplir con el debido proceso y respetar la integridad física y mental de los detenidos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesa algún tema internacional, quiere enviarnos una opinión sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com