Norte de Santander centra su estrategia en el Gobierno de Petro con la crisis en Venezuela

Julio Silva, gobernador encargado de Norte de Santander Foto: Terumoto Fukuda

Desde el sábado, cuando ocurrió lo que pasó en Venezuela, ¿existió algún riesgo o preocupación desde Norte de Santander respecto a lo que pudiera ocurrir?

La expectativa fue la misma que la de todos los colombianos ante esa situación. Quiero resaltar que, desde la institucionalidad y en cabeza del presidente de la República, se volcó todo el equipo de gobierno desde el mismo día. Han estado aquí, en San José de Cúcuta, el ministro de Defensa y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). También vinieron...