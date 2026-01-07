Logo El Espectador
Norte de Santander centra su estrategia en el Gobierno de Petro con la crisis en Venezuela

Julio Silva, gobernador encargado de Norte de Santander, asegura que la frontera con Venezuela se mantiene en normalidad tras la caída de Nicolás Maduro y destaca el acompañamiento del Gobierno Nacional, aunque evita anticipar escenarios de riesgo concretos en materia migratoria, de seguridad o económica.

Redacción Mundo
07 de enero de 2026 - 11:51 p. m.
Julio Silva, gobernador encargado de Norte de Santander
Foto: Terumoto Fukuda

Desde el sábado, cuando ocurrió lo que pasó en Venezuela, ¿existió algún riesgo o preocupación desde Norte de Santander respecto a lo que pudiera ocurrir?

La expectativa fue la misma que la de todos los colombianos ante esa situación. Quiero resaltar que, desde la institucionalidad y en cabeza del presidente de la República, se volcó todo el equipo de gobierno desde el mismo día. Han estado aquí, en San José de Cúcuta, el ministro de Defensa y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). También vinieron...

