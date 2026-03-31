Nuevo ministro de Defensa de Venezuela se reunió con militares para definir lineamientos

El nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López Foto: EFE - @delcyrodriguezv

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El ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, encabezó este lunes un encuentro con comandantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para “impartir lineamientos” para el orden interno en medio del asueto decretado por Semana Santa en el país suramericano.

“El encuentro tuvo como firme objetivo impartir lineamientos sobre los servicios que prestan los hombres y mujeres de carrubio (rojo oscuro, el color que identifica a la GNB), a fin de garantizar el Orden Interno y la paz (...), especialmente durante estos días de asueto”, informó el Ministerio de Defensa en una publicación de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la comunicación, el encuentro se dio siguiendo instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la “optimización” de las “capacidades operativas” de la Fuerza Armada.

El general González López asumió la cartera de Defensa hace dos semanas, cuando fue designado por Rodríguez para sustituir al exministro Vladimir Padrino López, quien dirigió el ministerio por más de una década.

Las autoridades venezolanas desplegaron más de 229.000 funcionarios -entre policías, militares, rescatistas, bomberos y otros-, como parte del operativo del plan nacional de seguridad para el asueto de Semana Santa en el país suramericano.

La Semana Santa es un asueto no laborable en Venezuela desde este lunes y hasta el viernes, para el sector educativo y los ministerios, luego de que la mandataria decretara esta medida en el marco de un plan de “ahorro de energía”.

Esta decisión se anunció luego de que en las últimas semanas se reportaran fallas de electricidad en varios estados del país.

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