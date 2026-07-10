Nuevo temblor cerca de La Guaira desata el pánico y obliga a evacuar

Integrantes de la Protección Civil de Venezuela buscan cuerpos entre los escombros. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

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Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado daños o víctimas, pero provocando pánico y evacuaciones de edificios por seguridad, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su cuenta de X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.

En las redes sociales, los usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.

Al menos 3.889 personas han fallecido tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio y 16.740 ha resultado heridas, según el balance oficial de este jueves.

Asimismo, 17.907 se encuentran sin vivienda mientras que se mantiene -desde el pasado jueves- la cifra de rescatados en 6.462.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.

En julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

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