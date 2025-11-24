Logo El Espectador
Numa Molina, el sacerdote jesuita que defiende a Nicolás Maduro en Venezuela

El padre Molina fue uno de los primeros partidarios del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, y su apoyo al gobierno socialista del país ha llevado a sus detractores a etiquetarlo como el “cura comunista”.

Anatoly Kurmanaev y Adriana Loureiro Fernandez | The New York Times
24 de noviembre de 2025 - 07:00 p. m.
La gente hacía fila para fotografiarse con el padre Numa Molina tras una misa en Marizapa, Venezuela.
Foto: The New York Times

El reverendo Numa Molina ejerce un poder inusual para un párroco de una ciudad de clase trabajadora cercana a la costa del Caribe.

El jesuita venezolano se tutea con el presidente del país, Nicolás Maduro. Celebra misas privadas para la familia de Maduro y asesora a su hijo, legislador del partido gobernante, en su acercamiento a la Iglesia Católica Romana, la fe dominante en Venezuela.

El padre Molina, de 68 años, visita regularmente el Vaticano, donde una vez celebró una misa privada con el difunto papa Francisco y actuó como mensajero de...

Por Anatoly Kurmanaev y Adriana Loureiro Fernandez | The New York Times

